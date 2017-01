Volcom Pretty Wild es una apuesta por el color y el wild print, dos elementos que se fusionan a la perfección para crear un híbrido entre el estilo urbano y el playero.



Dependiendo de la combinación, las prendas de la colección Volcom Pretty Wild pueden dar lugar a looks de esencia rock, punk, trendy... decide cómo quieras que sea tu estilo según el día y el momento.

Camisas, sudaderas, vestidos, pantalones fluidos, y una gama de tonos grises, vino, granates y negros dan vida a prendas muy versátiles y fáciles de combinar, con tus sneakers o botas favoritas, unos buenos pitillo y una camisa de cuadros anudada a la cintura.

Para un plus de inspiración ya puedes ver los looks de la nueva embajadora de Volcom, Georgia May Jagger. Entra en su perfil de Instagram (@georgiamayjagger) y descubre los distintos looks que muestra cada día.

Artículos relacionados