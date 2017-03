PUMA & Cara P/V 17

La marca de deportes PUMA presenta su campaña "DO YOU" para la P/V 2017 con la modelo y actriz Cara Delevingne.

La campaña anima a las mujeres a confiar en sí mismas y a no tener que rechazar nada de forma impuesta, ya sea en su estilo personal, en sus entrenamientos o en su vida. "Se trata de encontrarse a una misma. Es bueno estar inspirada y también observar a la gente pero, para encontrar lo que realmente nos hace feliz, no importa lo que sea, no es necesario seguir a la multitud ", comenta Cara.



La campaña muestra a la modelo y actriz británica en su faceta más natural, llevando los últimos modelos de prendas y zapatillas PUMA de su colección Sportstyle y Bodywear.

La colección llegará a tiendas en marzo de 2017 y contará con productos de las líneas Sportstyle y Bodywear de PUMA como las deportivas Suede Heart Reset y las Basket Heart Denim, y con prendas como el Cross Back Bra o el High Waist Short.

