Empieza el año con buen pie

Pimkie te presenta una selección de calzado ideal para empezar el año con buen pie:



Los botines dotarán de sofisticación todos tus looks. Estos de media caña están realizados en antelina negra y tienen un tacón todo terreno para aguantar 24 horas.

Si eres más de deportivas, estas zapatillas con plataforma y combinación de terciopelo con cordones de seda sacarán a pasear tu faceta más coqueta.

Para las atrevidas estos zapatos de tacón medio en color dorado serán una opción ganadora tanto para el día a día como para las noches non stop.

Las bailarinas con un toque punk seguirán siendo un must have que no podrá faltar en ningún armario. Este modelo con correas y lazada te encantará.

